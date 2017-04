Goldman hebt Ziel für VW auf 209 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 197 auf 209 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen.Seines Erachtens sei die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Autobauers im kommenden Jahr 20 Prozent zu niedrig, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie am Mittwoch. Dabei verwies er auf das positive Absatzwachstum, den Produktmix, die Wechselkurse und die Rentabilitätsverbesserungen in der Lastwagen-Sparte./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.