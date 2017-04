Goldman hebt Ziel für Porsche auf 82 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche SE von 76 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Aktie der Finanzholding werde aktuell mit einem 33-prozentigen Abschlag im Vergleich zum Marktwert seines Anteils an Volkswagen (VW) gehandelt, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Mittwoch. Zudem verwies er für sein neues Porsche-Kursziel auch darauf, dass er zuvor das Ziel für die VW-Vorzugsaktien angehoben habe./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.