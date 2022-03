Goldman belässt Synlab nach angehobenem Umsatzziel auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Synlab nach Zahlen und einem moderat angehobenen Umsatzziel für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,80 Euro belassen. Die Umsätze des Laborspezialisten hätten im vierten Quartal deutlich über der Konsensschätzung und auch ihrer eigenen Prognose gelegen, was aber komplett auf Covid-19 zurückzuführen sei, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem lägen die Konsenserwartungen bereits am oberen Ende der Jahresziele von Synlab für 2022./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.