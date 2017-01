Goldman belässt Nordex auf 'Conviction Buy List' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nordex auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Die Windkraftanlagenhersteller Nordex und Vestas verzeichneten im vierten Quartal ein enormes Auftragswachstum, schrieb Analyst Manuel Losa in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Aber auch in puncto Umsatz und Profitabilität sollte das letzte Jahresviertel hervorragend gelaufen sein./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.