Fair Value REIT: Dividendenrendite von 5,4 Prozent

Nach der Vorlage der Zahlen für 2016 sieht SMC-Research die Attraktivität der Aktie der Fair Value REIT-AG bestätigt. Das Unternehmen verfolge ein risikoarmes Geschäftsmodell, habe in den letzten Jahren die Profitabilität verbessert und verfüge über gute Perspektiven. Auch die hohe Dividendenrendite spreche für die Aktie.

Als REIT verfolge Fair Value eine klare Positionierung als Dividendenwert und könne diese im laufenden Jahr mit einer von 0,25 auf 0,40 Euro je Aktie erhöhten Ausschüttung unterstreichen, was aktuell einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent entspreche. Diese hohe Dividendenrendite kombiniere Fair Value mit einem Risiko, das nach Auffassung von SMC-Research aufgrund der exzellenten Bilanzrelationen, der stabilen immobilienwirtschaftlichen Kennzahlen und der sehr schlanken Strukturen sehr moderat sei.

Darüber hinaus verfüge das Unternehmen über at­traktive Wachstumschancen auf Basis einer klaren, zweigeteilten Strategie. Das externe Wachstum ziele dabei auf den Erwerb von Anteilen an weiteren Immobilienfonds, möglichst unter dem NAV, während das „interne“ Wachstum die sukzessive Reduzierung der Minderheitsanteile und der kostspieligen Fondsstrukturen innerhalb des bestehenden Portfolios vorsehe.

Aktuell stehe vor allem die zweite Option im Fokus. Nachdem Fair Value für die Immobilien aus vier seiner Tochtergesellschaften einen Verkaufsprozess eingeleitet und sich erfolgreich als der Meistbietende positioniert habe, könnten die entsprechenden Objekte, bei entsprechender Zustimmung der Minderheitsgesellschafter, schon im laufenden Jahr in den Direktbesitz von Fair Value übergehen. In Abhängigkeit von den Konditionen könnten hieraus nach Einschätzung von SMC-Research sehr positive Effekte auf den Jahresüberschuss und die FFO (jeweils nach Minderheiten) resultieren.

Diese Potenziale sehen die Analysten in dem aktuellen Kurs aber genausowenig adäquat widergegeben wie die attraktive Dividendenrendite. Die Aktie notiere vielmehr mit einem im Branchenvergleich hohen NAV-Abschlag von 14 Prozent. Auch der von SMC-Research anhand des DCF-Modells ermittelte faire Wert von 9,00 Euro je Aktie signalisiere ein hohes Kurspotenzial.

Mit dieser Begründung belässt SMC-Research sein Rating für die Aktie der Fair Value REIT-AG auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-19-SMC-Studie-Fair-Value_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.