Deutsche Bank belässt Deutsche Euroshop auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" belassen.Unter deutschen Immobilienunternehmen habe er seine Präferenzen für das zweite Quartal neu sortiert und zähle nun Deutsche Wohnen, Ado Properties, LEG und TLG Immobilien zu seinen "Top Picks", schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Branchenstudie vom Dienstag. Vor allem in der Mietpreisentwicklung in Berlin sieht er den nächsten Kurstreiber./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.