DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 195 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Finanztrends Video zu Volkswagen Vz



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 225 auf 195 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Premiummarken des Autokonzerns sollten weiterhin von einer guten Nachfrage- und Preissituation profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Börsengang der Sportwagenmarke Porsche könnte positive Kursimpulse mit sich bringen. In seinem Modell berücksichtigte er nun aber einen Risikoabschlag wegen des Ukraine-Konflikts./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 14:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 14:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.