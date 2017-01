Commerzbank belässt Dialog Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor vor vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen.Das Halbleiterunternehmen dürfte einen Umsatz von 379 Millionen US-Dollar ausweisen, und damit 4 Prozent mehr, als der Markt derzeit prognostiziere, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Mittwoch. In Erwartung anhaltender Aktienrückkäufe und einer Rückkehr zu einem prozentual zweistelligen Gewinnwachstum 2017 halte er an seiner positiven Einschätzung fest. Das Papier sei attraktiv bewertet./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.