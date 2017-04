Citigroup belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der gescheiterten Fusion mit der Londoner Börse LSE auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen.Da der Marktbetreiber weiterhin auf sich allein gestellt bleibe, rückte wieder die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Sparten in den Fokus, schrieb Analyst Owen Jones in einer Studie vom Dienstag. Es bestehe Aussicht auf schwankungsreichere Märkte. Die Handelsentwicklung im ersten Quartal 2017 hingegen sei aber durchwachsen gewesen./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.