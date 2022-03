Berenberg senkt Ziel für Air France-KLM auf 3,10 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air France-KLM von 3,25 auf 3,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Fluggesellschaft habe einen Gegenwind nach dem anderen zu verkraften, schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem Krieg in der Ukraine wachse erneut die Unsicherheit über die künftige Nachfrage. Dem zunehmenden Kostendruck dürfte der Konzern durch seine Sparziele, unter anderem durch Stellenstreichungen, entgegenwirken können./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.