Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,62 Euro -0,05% (26.09.2019, 17:58)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

CAD 24,22 +0,50% (26.09.2019, 17:51)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Carey MacRury, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) weiterhin zu halten.Rund 3.000 Teilnehmer hätten in diesem Jahr das Denver Gold Forum besucht. Anleger seien interessiert gewesen neue Investmentideen zu entdecken. Die Konferenz sei insgesamt sehr gut besucht gewesen. Disziplin und der Fokus auf Cash flow, starke Bilanzen seien die allgemeine Botschaft der Konferenz. Viele Unternehmen hätten die Notwendigkeit von Übernahmen heruntergespielt. Trotz eines Goldpreises je Unze von 1.500 USD würden viele Unternehmen keine Änderung der Strategie erwägen. In der Keynote habe Franco-Nevada's Chairman Pierre Lassonde die letzten 30 Jahre der Goldgeschichte Revue passieren lassen. Auf Basis historischer Wachstumsraten habe er auf Sicht der nächsten 30 Jahre von einem Goldpreis je Unze von 5.000 bis 25.000 USD gesprochen.Mark Bristow habe als neuer CEO von Barrick Gold Corp. seine erste Präsentation auf dem Forum in Denver gehalten und sich vor allem auf die seit dem Zusammenschluss mit Randgold erzielten Fortschritte konzentriert. Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen im Zusammenhang mit der Vorlage des Q3-Berichts mit einem aktualisierten Fünfjahresplan.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 22,00 CAD.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,68 EUR +/- 0,00% (26.09.2019, 17:35)