Barclays hebt Ziel für UBS auf 19 Franken - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie der UBS von 17 auf 19 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Jeremy Sigee hob in einer Branchenstudie vom Mittwoch seine Gewinnerwartungen für 2017 und 2018 um drei beziehungsweise zwei Prozent an. Die Geschäfte der Bank in den USA, der aufwertende Dollar und die steigenden Zinsen sorgten für Aufwärtspotenzial./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.