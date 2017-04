Barclays belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen.Das operative Ergebnis habe vor allem dank der guten Entwicklung der Kernmarke VW die Konsensschätzung übertroffen, lobte Analystin Kristina Church in einer Studie vom Dienstag. Die Marge gerade in diesem Bereich dürfte im Fokus bleiben. Sollten die Investoren ihr eine Entwicklung in Richtung der französischen Konkurrenz zutrauen, habe die Aktie erhebliches Aufwärtspotenzial./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.