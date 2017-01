Barclays belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Der Softwarekonzern schlage ein neues Kapitel auf, in dem das Umsatzwachstum anziehe und sich besser vorhersagen lasse, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Studie vom Mittwoch. Zudem verwies der Experte auf die verbesserte Kapitaldisziplin und die steigenden Ausschüttungen. Der Fokus schwenke nun vom Lizenz- auf das Cloud-Geschäft. Auf dem Kapitalmarkttag am 9. Februar dürfte SAP die Ziele anheben. Die Bewertung spiegele die attraktiven Wachstumsaussichten noch nicht wider./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.