Baader Bank belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen.Eine erwartungsgemäße Umsatzentwicklung untermauere die Überlegenheit des Online-Händlers am deutschen Modemarkt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis allerdings habe aber nur das untere Ende der Konsensspanne erreicht. Angesichts der Saisonalität in der Textilindustrie wolle er dies aber nicht überbewerten./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.