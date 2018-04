wallstreet:online: Weiter dynamisch aufwärts

Die Geschäfte von wallstreet:online entwickeln sich nach Darstellung von SMC-Research aktuell weiterhin sehr dynamisch, weswegen das Unternehmen die Umsatzprognose angehoben habe. Zugleich werde aber auch weiteres Potenzial für die Zukunft geschafften, so dass SMC-Analyst Holger Steffen seine Schätzungen und das Kursziel angehoben habe.

wallstreet:online bewege sich laut SMC-Research weiterhin auf einem sehr dynamischen Expansionspfad. Nachdem schon im Februar von einer voraussichtlichen Umsatzverdopplung und Gewinnvervierfachung (vor Steuern) im ersten Quartal berichtet worden sei, dürfte sich dieser Trend nach Aussage des Unternehmens auch zwischen April und Juni fortsetzen. Verbindliche Buchungen sowie Anzahlungen, vor allem in den Bereichen IR für Small-Caps sowie Onlinewerbung für Finanzkunden und ICO-Emittenten, induzieren aktuellen Erwartungen der Gesellschaft zufolge einem Q2-Umsatz von ca. 2,4 Mio. Euro (+138 %) und einen Vorsteuergewinn von 1,6 Mio. Euro (+383 %). Darin enthalten seien die Zahlen der neuen Tochter Markets Inside Media und insbesondere deren anstehende Gewinnausschüttung an wallstreet:online für 2017 in Höhe von 0,4 Mio. Euro.

Das Management habe daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben und erwarte nun einen Umsatz von 8,4 bis 10,3 Mio. Euro (bislang 6,37 bis 7,78 Mio. Euro) und ein EBT von 4,49 bis 5,49 Mio. Euro (bislang 2,37 bis 2,9 Mio. Euro). Die Beiträge der neuen Aktivitäten im Bereich ICO und FinTech seien darin nur zu einem kleinen Teil erfasst.

Mit der hohen Dynamik im Kerngeschäft habe wallstreet:online aus Sicht des Researchhauses wieder positiv überrascht, weshalb das SMC-Analystenteam seine Schätzungen für das laufende Jahr erneut angehoben habe. Doch auch für die Zukunft werde bereits zusätzliches Potenzial aufgebaut. Neben den neuen Tätigkeiten als Agentur und Berater für ICOs erwäge das Management einen eigenen Token Sale sowie die Etablierung neuer Geschäftsmodelle mit FinTech-Charakter. Aus Sicht von SMC-Research biete das vor allem auf Basis der starken Marktposition im Portalbereich zahlreiche interessante Optionen, die die Analysten aber noch nicht einkalkuliert haben. Trotzdem sehe SMC-Research den fairen Wert nun bei 70,70 Euro je Aktie (bislang 67,00 Euro) und bekräftige auf dieser Basis das Urteil „Buy“.

