wallstreet:online: Wandel zum FinTech-Unternehmen

Nach Darstellung des Analysten Holger Steffen von SMC-Research bewegt sich wallstreet:online aktuell auf einem sehr profitablen Wachstumskurs. Zusätzliches Potenzial resultiere aus dem vom Management vorangetriebenen Umbau des Finanzportalbetreibers zu einem innovativen FinTech-Unternehmen.

wallstreet:online wachse gemäß SMC-Research aktuell mit hoher Dynamik, wobei Skaleneffekte aus Sicht der Analysten dafür sorgen, dass die ohnehin schon sehr guten Margen im laufenden Jahr deutlich zulegen werden. Aufbauend auf diesem starken Fundament arbeite das Management an zahlreichen Wachstumsinitiativen, um sich zu einem innovativen FinTech-Unternehmen zu wandeln und damit die Abhängigkeit vom Börsen- und Werbezyklus zu senken.

Ein Schwerpunkt der Bemühungen werde zunächst auf dem ICO-Markt liegen, für den eine regulierungskonforme Informations- und Transaktionsplattform entwickelt werde. Der Ausbau transaktionsgetriebener Einnahmen stehe im Zentrum der strategischen Überlegungen und solle auch über weitere Angebote forciert werden. Die Weiterleitung von Wertpapieraufträgen an Broker sei ein anvisierter Schritt, ebenso wie die Etablierung eines eigenen Brokers. Dieses Geschäft werde als ideale Ergänzung zum Portalgeschäft gesehen, und auch das von der Tochter Markets Inside Media entwickelte Social-Trading-Angebot, das noch in diesem Jahr am Markt eingeführt werden dürfte, biete diesbezüglich hohe Synergien.

Neben den Initiativen für neue Geschäftsfelder werde wallstreet:online aber auch den Kernbereich mit einer Innovation stärken. Eine eigene Kryptowährung, die Ende 2018 platziert werden solle, stelle dem Konzept zufolge die Basis für eine Beteiligung von Autoren an den Werbeeinnahmen dar. Davon erhoffe sich das Management eine deutliche Steigerung der Zahl aktiver Autoren, was sich wiederum in einem wachsenden Angebot an Content und so letztlich in einer größeren Reichweite auszahlen solle.

In Summe biete die Aktie von wallstreet:online aus Sicht der Analysten im Moment eine Kombination aus einem dynamisch wachsenden und hochprofitablen Kerngeschäft und zahlreichen strategischen Wachstumsinitiativen, mit denen erhebliches zusätzliches Potenzial erschlossen werde. In Relation zu den bisherigen Schätzungen habe SMC-Research die Annahmen zu deren Realisierung zunächst noch weitgehend unverändert gelassen. Unter Berücksichtigung der aus der durchgeführten Kapitalerhöhung resultierenden Verwässerung und kleinerer Anpassungen am Modell sehe das Researchhaus den fairen Wert nun bei 70,00 Euro (bislang 70,70 Euro) und damit nach wie vor deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Analysten bekräftigen das Urteil „Buy“.

