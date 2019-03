wallstreet:online: Neubewertung nach Zukauf

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research erzielt die wallstreet:online AG mit dem Kauf der ABC New Media AG, die das bekannte Finanzportal finanznachrichten.de betreibt, Synergien für das eigene Kerngeschäft. Zudem habe der Kaufpreis mit 2,8 Mio. Euro nur das 3,1-fache des Umsatzes ausgemacht. wallstreet:online selbst werde auf Basis der Erlöse aus 2018 mit einem Umsatzmultiple von 5,8 bewertet. Der Zukauf führe nun zu einer Neubewertung des Unternehmens. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 52,00 Euro (zuvor: 50,50 Euro) und das Rating auf „Buy“ (zuvor: „Hold“) an.

