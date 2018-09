wallstreet:online: Gut aufgestellt für weiteres Wachstum

Nach Darstellung von SMC-Research arbeite wallstreet:online aktuell sehr profitabel und wachse dynamisch. Zahlreiche Wachstumsinitiativen könnten der Einschätzung des SMC-Analysten Holger Steffen zufolge für eine Trendfortsetzung sorgen.

Mit der Übernahme des Konkurrenten MIM (boersennews) habe wallstreet:online nach Meinung von SMC-Research im laufenden Jahr die Marktposition noch einmal verbessert, insbesondere im mobilen Geschäft. Auch das Zahlenwerk falle inzwischen sehr beachtlich aus. Zusammen mit der neuen Tochter habe die Aktiengesellschaft im ersten Halbjahr einen Umsatz von 5,34 Mio. Euro und einen Vorsteuergewinn von 2,7 Mio. Euro erwirtschaftet, woraus sich eine sehr hohe Marge von 50,6 Prozent errechne. Im Gesamtjahr werden nach Aussage der Analysten nun die jeweils oberen Enden der bereits angehobenen Spannen für den Umsatz (8,4 bis 10,3 Mio. Euro) und das EBT (4,49 bis 5,49 Mio. Euro) anvisiert.

Aus dieser starken Position heraus habe das Management zahlreiche Wachstumsinitiativen angestoßen, mit denen die Abhängigkeit vom Werbegeschäft weiter verringert werden solle. Einen Schwerpunkt stelle dabei der ICO-Markt dar. Mit einem Zeichnungsportal könnte die anvisierte Partizipation an Transaktionen vorangetrieben werden. Ein eigener ICO sei ein weiteres Projekt, mit dessen Erlös eine Content-Plattform aufgebaut werden solle. Zuletzt habe sich das Unternehmen zudem mit 30 Prozent an der wall­street:online capital AG (WO Capital) beteiligt und die Option auf einen Mehrheitserwerb gesichert, wobei der Abschluss der Transaktion noch unter dem Vorbehalt einer BaFin-Genehmigung stehe. Da WO Capital über ein etabliertes Geschäft im Bereich der Kunden- und Anlageproduktvermittlung mit wiederkehrenden Erlösen verfüge, stelle die Gesellschaft aus Sicht der Analysten einen hervorragenden Partner für den Ausbau der Aktivitäten in diesem Sektor dar.

In dem Bewertungsmodell habe das Researchhaus die neuen Geschäftsbereiche berücksichtigt und zugleich das Stammgeschäft aufgrund zyklischer Risiken sehr vorsichtig kalkuliert. Auf der Basis, dass wallstreet:online den von den Analysten unterstellten Erfolg mit den gestarteten Wachstumsinitiativen mindestens erreiche, sehe SMC-Research den fairen Wert der Aktie bei 63,80 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Vor diesem Hintergrund vergebe dass Researchhaus unverändert das Urteil „Buy“. Das Prognoserisiko sehen die Analysten weiterhin als leicht überdurchschnittlich (vier von sechs Punkten) an.

