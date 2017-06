Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Die angeschlagene Sparte Industrial Solutions stehe offenbar vor zusätzlichen Effizienzsteigerungsmaßnahmen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sie seien offenbar notwendig, um nachhaltig rentable Ergebnisse zu erreichen. Die Untersparte Marine Systems stehe dagegen vor der Akquise zweier Großaufträge (Korvetten für Deutschland und Norwegen). Die Kursenwticklung der thyssenkrupp AG werde in den nächsten Monaten weiterhin v.a. von den Erfolgsaussichten einer Stahlfusion geprägt sein.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 25 auf 26 Euro angehoben. (Analyse vom 23.06.2017) (23.06.2017/ac/a/d)