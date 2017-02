Die Fusion im Stahlbereich mit Tata Steel wäre für thyssenkrupp ein wichtiger Schritt. Eine Ausgliederung des Sorgenkinds würde auch vor dem Hintergrund der angespannten Kapitalsituation Sinn machen. Zurzeit kämpfe die thyssenkrupp-Aktie weiter mit dem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend. Mit dem Anstieg über das Hoch bei 24,57 Euro würde es ein neues Kaufsignal geben.



Investoren sollten bei der thyssenkrupp-Aktie an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2017) (17.02.2017/ac/a/d)



