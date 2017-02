Bei dem Industriekonzern stünden die Anzeichen auf Erholung. In der Stahlbranche herrsche wieder mehr Optimismus. Auch bei der angeschlagenen U-Boot-Sparte bahne sich ein Auftrag aus Norwegen an. Nur die geringe Eigenkapitalquote drücke weiter auf die Stimmung. Ein neues Jahreshoch sollte trotzdem möglich sein.



Investoren sollten die Gewinne bei der thyssenkrupp-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2017) (06.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) laufen zu lassen.Der Stahltitel gehöre am Montag zu den stärksten Aktien im DAX. Im wechselhaften Gesamtmarkt könne die thyssenkrupp-Aktie nach schwachen Tagen wieder in Richtung Jahreshoch klettern. Positive Aussagen zur Entwicklung in der Stahlbranche würden den Aktienkurs beflügeln.