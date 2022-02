sdm: Profitabler Wachstumskurs

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um über 25 Prozent auf fast 13 Mio. Euro gesteigert und die wichtigen Ergebniskennzahlen sogar überproportional verbessert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Werk- und Objektschutz von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen als wesentlicher Erlösbringer erwiesen. Neben dem starken Umsatzanstieg seien auch die Ergebnisse signifikant gesteigert worden. Demnach habe das operative Ergebnis (EBIT) um 57,7 Prozent auf 1,36 Mio. Euro (GJ 2021: 0,90 Mio. Euro) zugelegt und das Vorsteuerergebnis (EBT) sei um 63,4 Prozent auf 1,38 Mio. Euro (GJ 2021: 0,84 Mio. Euro) geklettert. Damit habe das Unternehmen bei Umsatz und EBIT über den Schätzungen von GBC und den eigenen Prognosen gelegen.

Vor dem Hintergrund der überzeugenden vorläufigen Zahlen hebe das Analystenteam die Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2022 leicht an und rechne auf EBIT-Ebene mit einem operativen Ergebnis von 1,45 Mio. Euro (zuvor: 1,37 Mio. Euro). Die bisherige Umsatzschätzung von 16,09 Mio. Euro werde bestätigt. Nach Meinung der Analysten befinde sich das Unternehmen weiterhin in einer guten Ausgangsposition, um den dynamischen Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen und die Marktposition sukzessive auszubauen. Basierend auf den angebotenen Ergebnisschätzungen für das Geschäftsjahr 2022 ermitteln die Analysten auf Basis ihres DCF-Modells einen fairen Wert je Aktie von 4,65 Euro (zuvor: 4,58 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.02.2022, 10:35 Uhr)



