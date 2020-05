publity AG: Erfolgreicher Portfolioausbau

Weitere Suchergebnisse zu "publity":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die publity AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die im März 2020 publizierten Vorab-Zahlen noch einmal übertroffen und einen Nettogewinn nach Minderheiten von nahezu 59 Mio. Euro erzielt, was mehr als einer Verdopplung entspricht. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das im vergangenen Jahr an die Tochtergesellschaft PREOS Real Estate übertragene Bestandsportfolio inklusive der 2019 beurkundeten aber erst 2020 abgeschlossenen Transaktionen durch Zukäufe auf über 1,1 Mrd. Euro zugelegt. Die Assets under Management (AuM) seien auf insgesamt 5,5 Mrd. Euro (zuvor: 4,6 Mrd. Euro) angestiegen. Hinsichtlich der GuV habe das Unternehmen das operative Ergebnis (EBIT) auf über 116 Mio. Euro (GJ 2018: 31 Mio. Euro) nahezu vervierfacht. Dies sei hauptsächlich auf das deutlich größere Portfolio zurückzuführen. Für das Geschäftsjahr 2020 gehe der Analyst erneut von einem deutlichen Wachstum aus. Ein Teil dessen sei bereits durch die Zukäufe im vergangenen Jahr gesichert. Trotz der derzeitigen Ungewissheiten und Auflagen aufgrund der Pandemie, welche den Transaktionsmarkt sicherlich für einen Großteil des Jahres beeinträchtigen werde, schätze SRC, dass das Unternehmen auch von der Situation profitieren könne. Aufgrund der besser als erwarteten Entwicklungen 2019 und wegen des verbesserten Ausblicks seitens SRC erhöht der Analyst das Kursziel auf 50,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.05.2020, 18:30 Uhr)

