publity AG: Dynamische Prognose

Der Analyst Stefan Scharff von SRC Research startet die Coverage für die publity AG und sieht aktuell noch deutliches Kurspotenzial bis zu 42,00 Euro. Der in Frankfurt ansässige Asset Manager und Investor für Büroimmobilien verfüge momentan über Assets under Management von mehr als 5,5 Mrd. Euro und habe in den vergangenen 7 Jahren über 1.150 Transaktionen vollzogen.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen ein etablierter Marktkenner mit eigenem Research und einer innovativen Immobilien-Datenbank. Durch das erfahrene und nachweislich erfolgreiche Management in Verbindung mit dem innovativen Marktresearch habe publity eine starke Marktposition erlangt. Mit signifikanten Ergebnisanstiegen in den vergangenen Jahren könne publity einen stabilen und dynamischen Erfolgspfad in einem umkämpften und unsicheren Markt vorweisen. Gerade in Zeiten von „Corona“ biete publity einen hervorragenden Einstieg in den deutschen Büroimmobilienmarkt. Auf Basis dieser Entwicklung und einer weiterhin dynamischen Prognose nimmt der Analyst die Coverage mit einem Kursziel von 42 Euro und dem Rating „Buy“ auf.

