mic AG: Noch im Umbruch

Der Jahresabschluss der mic AG dokumentiere aus Sicht von SMC-Research Fortschritte in der Restrukturierung, auch wenn noch einige Aufgaben erledigt werden müssten. Insgesamt sei das Tempo etwas langsamer als von SMC-Analyst Holger Steffen erhofft, aber die Richtung stimme.

Der im Juli veröffentlichte Jahresabschluss von mic dokumentiere aus Sicht von SMC-Research, dass das Management bei der Restrukturierung der Gesellschaft gute Fortschritte gemacht habe. Binnen Jahresfrist sei das Rohergebnis von -1,34 auf 1,31 Mio. Euro gedreht und habe damit über den Erwartungen der Analysten (0,4 Mio. Euro) gelegen. Wesentliche Beiträge haben Erlöse aus Veräußerungen und aus Dienstleistungen für die Töchter geliefert. Unter dem Strich resultiere daraus ein kleiner Überschuss von 83,7 Tsd. Euro, nach einem Verlust von 29,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das Researchhaus habe mit einem Fehlbetrag von -1,06 Mio. Euro gerechnet.

Dennoch sei die Restrukturierung noch nicht komplett abgeschlossen. Einige kleinere Gesellschaften müssten noch abgewickelt werden, und mit ehemaligen Vorständen bestünden noch diverse Streitfragen, die geklärt werden müssten. Auch der anvisierte umfangreiche Wandel von in der Vergangenheit ausgereichten Darlehen an die Zwischenholdings in Eigenkapital sei erst bei zwei Gesellschaften (micData und Smarteag) vollzogen worden und stehe für 4industries noch aus.

Noch müssten nach Meinung der Analysten Altlasten abgearbeitet werden, zugleich würden aber auch die identifizierten Kernprojekte vorangetrieben. In den letzten Monaten habe der Fokus vor allem auf der Neupositionierung von micData und auf dem anvisierten Börsengang von IQ Sensing in Australien gelegen, aktuell stehe nun auch die Beschleunigung des Wachstums von SHS und der Roll-out des Geschäftsmodells von Chainledger auf der Agenda.

Zuletzt habe es dazu kaum Neuigkeiten gegeben. SMC-Research gehe davon aus, dass es angesichts des kleinen Teams und der vielen Aufgaben etwas langsamer vorangehe als zunächst geplant, weshalb die Analysten ihr Bewertungsmodell adjustiert haben. Dennoch stimme die Richtung, so dass das Researchhaus weiterhin von einer erfolgreichen Sanierung ausgehe, was mit einem Kursziel von jetzt 1,05 Euro (zuvor 1,40 Euro) und einem unveränderten Urteil „Speculative Buy“ einhergehe.

