flatex: Kaufvotum bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die flatexDEGIRO AG für das vierte Quartal 2021 Kernzahlen zur Entwicklung der Trading-Aktivitäten der Kunden veröffentlicht. Diese seien vor dem Hintergrund der hohen Volatilität am Markt etwas enttäuschend ausgefallen. Demnach passe der Analyst seine Schätzungen für die Jahre 2021 bis 2023 unter anderem beim Umsatz und beim Nettogewinn nach unten an. Dies reflektiere bereits die erwartete Normalisierung der Handelsaktivitäten in den nächsten Jahren. Dennoch sei der Investment Case laut Warburg unverändert intakt. In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel auf 38,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.



