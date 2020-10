audius SE: Neue Margenrekorde und Umsatzverdopplung

Die Analysten von SMC-Research gehen davon aus, dass der Zusammenschluss der audius SE (früher: IT Competence Group SE) mit ihren drei Schwestergesellschaften klar werterhöhend ausfallen werde und trauen dem Unternehmen auf dieser Basis eine Fortsetzung des bisherigen Erfolgskurses zu. Dass die aktuelle Aufstellung attraktiv sei, habe nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski nicht zuletzt das erste Halbjahr gezeigt, in dem das Unternehmen trotz der Corona-Krise neue Margenrekorde erzielt habe.



Mit der Übernahme der drei Schwestergesellschaften aus der audius-Gruppe wachse der audius-Konzern (bisher: IT Competence Group) auf die doppelte Größe, woraus sich nach Einschätzung von SMC-Research künftig erhebliche Vorteile in punkto Marktvisibilität, Auftragsakquise, Nutzung von Skaleneffekten und Synergien sowie im Hinblick auf die Diversifikation der Kunden- und Auftragsbasis ergeben sollten.

Die Transaktion markiere den bisherigen Höhepunkt der positiven Entwicklung der letzten drei Jahre, in denen der Turnaround geschafft und eine erhebliche Profitabilitätsverbesserung erreicht worden seien. Dieser Trend habe sich trotz der Corona-Pandemie auch im ersten Halbjahr fortgesetzt, in dem audius bei einem moderaten Umsatzwachstum einen deutlich überproportionalen Gewinnanstieg erzielt habe. Daraufhin habe das Management seine Zielsetzung für das Gesamtjahr angehoben und strebe organisch für das EBITDA einen neuen Rekordwert an.

Durch die Konsolidierung der drei audius-Gesellschaften, die bisher spürbar profitabler gewesen seien als die "alte" IT Competence Group, dürfte das tatsächliche Ergebnis laut SMC-Research noch höher ausfallen, vor allem aber 2021 einen kräftigen Sprung vollziehen.

Damit solle aber nicht Schluss sein. Vielmehr solle auf dieser verbreiterten Basis das künftige Umsatzwachstum beschleunigt und ein weiterer Margenanstieg ermöglicht werden. Auch strebe das Management eine aktive Rolle in der Marktkonsolidierung an und wolle weiterhin anorganisch wachsen, wofür die Bilanz nach Darstellung von SMC-Research eine sehr solide Basis biete.

Obwohl die Analysten in ihrem Bewertungsmodell von künftigen Akquisitionen abstrahieren, sehen sie den fairen Wert mit 13,70 Euro je Aktie weit über dem aktuellen Börsenkurs. Darin komme zum Ausdruck, dass man die Übernahme der drei audius-Gesellschaften klar als werterhöhend einstufe und entsprechende Wachstums- und Margeneffekte eingepflegt habe. Die Zuversicht der Analysten speise sich nicht zuletzt aus der großen Erfahrung des Managements, das dieses Geschäft teilweise schon seit Jahrzehnten betreibe und das Zutrauen in die Erfolgsaussichten mit einem eigenen hohen Aktienbesitz zum Ausdruck bringe.

Das Urteil von SMC-Research lautet unverändert "Buy" bei einem Kursziel von 13,70 Euro.

