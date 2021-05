audius: Erwartungen erneut übertroffen

SMC-Research zeigt sich von den Quartalszahlen der audius SE positiv überrascht. Auch die angehobene Prognose des Managements liege über den bisherigen Erwartungen der Analysten. Demensprechend hat der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen und sein Kursziel angehoben und das „Buy“-Urteil bestätigt.

Mit den Zahlen zum ersten Quartal habe audius nach Darstellung von SMC-Research für ein positives Ausrufezeichen gesorgt. Vor allem die hohe Ergebnisdynamik bestätige den Eindruck, den laut SMC-Research bereits die Q4-Zahlen vermittelt hatten, und verdeutliche welches Ertragspotenzial in der „neuen“ audius-Gruppe stecke. Mit seinem Leistungs- und Produktangebot adressiere das Unternehmen Märkte, die von einer robusten Nachfrage gekennzeichnet seien; gleichzeitig gelinge es in der vergrößerten Gruppe nun deutlich besser, dieses Potenzial in eine hohe Profitabilität umzumünzen.

Nachdem die EBITDA-Marge im ersten Quartal erstmals einen zweistelligen Wert erreicht und audius seine Umsatz-, vor allem aber auch die Ergebnisprognose für dieses Jahr angehoben habe, hat auch SMC-Research seine Schätzungen erhöht, so dass die Analysten den fairen Wert nun bei 16,30 Euro je Aktie sehen. Auf dieser Basis bestätigen sie das bisherige Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.21, 12:05 Uhr)

