artec technologies: Strategische Neupositionierung greift

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die artec technologies AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz mehr als verdoppelt und zudem auf allen Ergebnisebenen Verbesserungen erzielt. In der Folge halten die Analysten an dem positiven Votum für die artec-Aktie fest und erhöhen das Kursziel.

Nach Analystenaussage sei der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2018 um 135,0 Prozent auf 1,41 Mio. Euro (HJ 2017: 0,60 Mio. Euro) gestiegen. Dabei habe sich auch die Margenqualität beim Produktmix verbessert und die Rohmarge sei dementsprechend leicht auf 72,6 Prozent (HJ 2017: 70,5 Prozent) geklettert. Das EBITDA habe laut GBC auf 0,20 Mio. Euro (HJ 2017: -0,41 Mio. Euro) ins Plus gedreht und das Nettoergebnis sei auf 0,16 Mio. Euro (HJ 2017: -0,59 Mio. Euro) gestiegen. Nach dem guten Jahresstart rechne das Analystenteam auch im zweiten Halbjahr mit einer Fortsetzung der positiven Umsatzentwicklung.

Aufgrund der über den Erwartungen liegenden operativen Performance im ersten Halbjahr 2018 passe GBC die Ergebnisprognosen für das Gesamtjahr 2018 und die Folgejahre nach oben an. Bei einem Umsatz von 3,20 Mio. Euro erwarten die Analysten nun ein deutlich positives EBITDA von 0,38 Mio. Euro (zuvor: 0,08 Mio. Euro). Für die Folgejahre 2019 und 2020 rechne das Analystenteam mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. Daraus resultiere 2019 ein EBITDA von 1,70 Mio. Euro, im darauffolgenden Geschäftsjahr von 1,95 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der erhöhten Prognosen heben die Analysten das Kursziel für die artec-Aktie auf 6,75 Euro (zuvor: 6,50 Euro) leicht an und vergeben weiterhin das Rating „kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.10.2018, 13:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.10.2018 um 19:04 Uhr fertiggestellt und am 11.10.2018 um 10.30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/17059.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.