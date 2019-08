artec technologies: Profitables Wachstum wird fortgesetzt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die artec technologies AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) von der strategischen Neuausrichtung der Vorjahre profitiert und den Umsatz mehr als verdoppelt sowie den Turnaround beim Nettoergebnis geschafft. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die Neupositionierung ab Ende 2017 zu einer signifikanten Zunahme der Aufträge geführt. Im Geschäftsjahr 2018 sei der Umsatz auf 2,94 Mio. Euro (GJ 2017: 1,46 Mio. Euro) geklettert. Durch die dynamische Umsatzentwicklung und hohe Kostendisziplin sei das EBITDA auf 0,42 Mio. Euro (GJ 2017: -0,44 Mio. Euro) deutlich ins Plus gedreht worden. Auf Nettoebene habe das Unternehmen mit 0,01 Mio. Euro (GJ 2017: -0,80 Mio. Euro) ebenfalls den Sprung in die Gewinnzone geschafft.

Für das aktuelle Geschäftsjahr rechne das Analystenteam aufgrund des erwarteten deutlichen Umsatzanstiegs mit einem spürbaren EBITDA-Zuwachs auf 0,61 Mio. Euro. Für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2020 und 2021 kalkuliere GBC auf Basis einer kalkulierten dynamischen Umsatzentwicklung und einsetzenden Skaleneffekten mit einem weiteren EBITDA-Anstieg auf 1,54 Mio. Euro beziehungsweise 2,29 Mio. Euro. Insgesamt sehe das Analystenteam artec sehr gut positioniert, um die sich bietenden Marktchancen im Sicherheits- und Medienbereich zu nutzen und den profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Auf Basis ihrer Schätzungen erhöhen die Analysten das Kursziel auf 7,05 Euro (zuvor: 6,75 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.08.2019, 12:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 29.08.2019 um 09:51 Uhr fertiggestellt und am 29.08.2019 um 10.30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/18831.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.