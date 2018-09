artec technologies AG: Überzeugende Zahlen und gute Meldungslage

SMC-Research sieht nach den vorläufigen Halbjahreszahlen die artec technologies AG auf einem guten Weg, um die hohen Erwartungen für das Gesamtjahr zu erreichen. Besonders angetan zeigt sich der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski von der Gewinnentwicklung des ersten Halbjahrs.

Nach Darstellung von SMC-Research habe artec für das erste Halbjahr sehr gute vorläufige Zahlen präsentiert und dabei insbesondere sämtliche Ergebniskennzahlen zurück ins Plus geführt. Darüber hinaus berichte artec von einem möglichen Ende des Investitionsstopps in Katar und von vielversprechenden Gesprächen, die im Erfolgsfall in neuen Großaufträgen münden könnten.

Sowohl die vorläufigen Zahlen als auch die Meldungslage deutet das Researchhaus als Bestätigung der Erwartung, dass artec im laufenden Jahr die Früchte der strategischen Neuausrichtung und der Technologieoffensive der letzten zwei Jahre zu ernten beginne.

Das Researchhaus sieht seine Umsatz- und EBITDA-Schätzungen deswegen als sehr gut erreichbar an und kündigt eine mögliche Anhebung nach der Veröffentlichung des Halbjahresberichts. Bis dahin hat SMC-Research sein von 8,40 Euro sowie das Rating „Speculative Buy“ bestätigt.

