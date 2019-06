artec: Weichenstellungen zahlen sich aus

Die Analysten von SMC-Research sehen in dem hohen Umsatzwachstum und der kräftigen Ergebnisverbesserung der artec technologies AG im letzten Geschäftsjahr eine Bestätigung der in den Vorjahren vom Unternehmen getroffenen Weichenstellungen. Auch für die Zukunft rechnet der SMC-Analyst Adam Jakubowski mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung und begründet dies unter anderem mit neuen Chancen, die sich für artec durch den Rückzug eines wichtigen Konkurrenten ergeben.

artec habe im letzten Geschäftsjahr den Umsatz verdoppelt und nach zwei Verlustjahren die Rück-kehr in die Gewinnzone geschafft. Damit profitiere das Unternehmen laut SMC-Research von den Weichenstellungen und Vorleistungen der Jahre 2016 und 2017. Auch wenn die unternehmens-eigene Prognose wie auch die Schätzungen der Analysten am Ende etwas unterschritten worden seien, befinde sich das Unternehmen auf einem guten Weg. Dies umso mehr, als die leichte Verfehlung des Umsatzziels größtenteils darauf zurückzuführen sei, dass unerwartet viele Kunden für das Abonnement-Modell optiert haben, woraus sich nun ein höherer Grundstock an wiederkehrenden Einnahmen ergebe.

Auch die Perspektiven für 2019 und die weiteren Jahre bezeichnet SMC-Research als überzeugend. artec berichte über eine lebhafte Neukundenakquise in beiden Produktbereichen: Im BOS-Bereich stehe ein referenzträchtiges Projekt unmittelbar vor dem Abschluss und das Geschäft in Katar habe sich wiederbelebt. Darüber hinaus habe der überraschende Rückzug eines führenden Wettbewerbers neues Potenzial in dem Marktsegment „Compliance-Systeme für TV-Sender“ eröffnet, das artec nun mit forcierten vertrieblichen Anstrengungen in einen steigenden Marktanteil ummünzen wolle. Um dies zu realisieren, werde das Unternehmen aber zeitnah zusätzliche Finanzierungsmittel akquirieren müssen.

Auf Basis der Erwartung, dass dies gelinge, und dass artec damit das Window of Opportunity nutzen könne, kalkulieren die Analysten in ihrem Bewertungsmodell mit einem hohen Umsatzwachstum und mit steigenden Margen. Angesichts der vorteilhaften Markttrends, die einen rasch steigenden Bedarf für Lösungen zur massenhaften Aufzeichnung, Speicherung und vor allem Auswertung von audiovisuellen Daten erwarten lassen, sieht SMC-Research auch die weiteren Perspektiven von artec positiv und bestätigt bei einem Kursziel von 8,70 Euro das Urteil „Speculative Buy“. Das spekulative Element sei dem ausgeprägten Projektcharakter des artec-Geschäfts geschuldet, der für starke Schwankungen der Erlöse und noch stärker der Gewinne sorge.

