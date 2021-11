adesso: Starker Personalaufbau beflügelt Umsatzwachstum

Nach Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen im Oktober biete die Veröffentlichung der endgültigen Neunmonatszahlen der adesso SE laut SMC-Research keine Überraschung mehr. Ein hohes Wachstumstempo auf breiter Grundlage inklusive Personalausbau lasse aber für 2022 auf einen fortlaufenden rasanten Expansionskurs schließen. Deshalb hat SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen geringfügig angehoben und das Kursziel leicht erhöht.

Nach der Bekanntgabe der vorläufigen Werte und der Anhebung der Jahresziele im Oktober habe die Veröffentlichung der Neunmonatszahlen der adesso SE nach Darstellung von SMC-Research nun im Rahmen der Erwartungen gelegen. Eine wichtige Information sei für die Analysten aber die Tatsache, dass das hohe Wachstumstempo auf einer sehr breiten Grundlage beruhe und dass adesso in allen adressierten Branchen und Ländern kräftig habe zulegen können. In Verbindung mit der Aussage des Managements bezüglich der unverändert lebhaften Nachfrage nach Digitalisierungslösungen und dem im dritten Quartal noch weiter beschleunigten Personalwachstum lasse dies eine Fortsetzung des rasanten Expansionskurses auch im Jahr 2022 und darüber hinaus sehr wahrscheinlich erscheinen, so das Researchhaus.

Die Analysten haben in ihren Schätzungen in Reaktion auf die detaillierten Neunmonatszahlen geringfügige Änderungen vorgenommen und dabei insbesondere das unterstellte Umsatzwachstum bei etwas reduzierten Margenerwartungen angehoben. Im Ergebnis resultiere daraus ein leicht auf 230,00 Euro erhöhtes Kursziel, dass für die Aktie aktuell ein weiteres Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent verspreche. Auf dieser Basis bestätigen die Analysten das Urteil „Strong Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.11.2021 um 11:09 Uhr)

