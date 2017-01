Wells Fargo senkt Coca-Cola auf 'Market Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die amerikanische Investmentbank Wells Fargo hat Coca-Cola von "Outperform" auf "Market Perform" abgestuft.Dies schrieb Analystin Bonnie Herzog in einer Studie vom Donnerstag. Entsprechend der Einstufung sieht Wells Fargo die Aktie des Getränkekonzerns als ausreichend bewertet an. Zudem dürfte die Gesamtrendite des Papiers auf Sicht von zwölf Monaten in etwa der Marktrendite entsprechen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.