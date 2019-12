Warimpex: Nettogewinn mehr als verzwölffacht

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG mit sehr guten Ergebniskennzahlen in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) bereits aktuell das Niveau der Schätzungen für das Gesamtjahr 2019 erreicht. Die Analysten belassen das Kursziel und das positive Rating unverändert.

Nach Analystenaussage habe der Neunmonatsumsatz von Verkaufserlösen sowie von Buch- und Wechselkursgewinnen profitiert. Wegen des Verkaufs der Betriebsgesellschaft des Dvorak Hotels im Februar sei der Hotelumsatz erwartungsgemäß auf 7,4 Mio. Euro (9M 2018: 9,7 Mio. Euro) gesunken, während der Erlös bei Büroimmobilien durch Ankauf und Fertigstellung diverser Objekte auf 14,3 Mio. Euro (9M 2018: 11,3 Mio. Euro) gestiegen sei. Insgesamt habe der Gesamtumsatz laut SRC um 8 Prozent über Vorjahr bei 23,3 Mio. Euro (9M 2018: 21,6 Mio. Euro) gelegen. Maßgeblich wegen eines Buchgewinns aus dem Ankauf von Darlehen ehemaliger Minderheitsgesellschafter einer russischen Konzerngesellschaft seien die sonstigen betrieblichen Erträge auf über 20 Mio. Euro gestiegen.

Nach Aussage der Analysten habe das EBITDA demnach auf über 53 Mio. Euro zugelegt und sich somit mehr als verzwölffacht. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei nach einem Vorjahresverlust von 3 Mio. Euro auf 53 Mio. Euro geklettert. Auf Basis der sehr guten Neunmonatszahlen habe das Analystenteam seine Schätzungen angepasst und erwarte nun einen Vorsteuergewinn von über 70 Mio. Euro und einen Nettogewinn nach Minderheiten von 61 Mio. Euro. Zudem bleibe der Ausblick weiterhin positiv. So verfüge das Unternehmen über einige gute Entwicklungen in der Pipeline und solle das Portfolio auch durch lukrative Zukäufe weiter ausbauen können. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,50 Euro und die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

