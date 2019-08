Warimpex: Gute Entwicklung im Portfolio

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) ein erfreuliches Zahlenwerk vorgelegt, das überwiegend von Verkaufserträgen, dem Bewertungsergebnis und Wechselkursgewinnen begünstigt war. Demnach erhöhen die Analysten ihre Gesamtjahresprognose, heben das Kursziel an und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Gesamtumsatz um nahezu 6 Prozent auf 15,2 Mio. Euro (HJ 2018: 14,4 Mio. Euro) gestiegen. Der direkt dem Umsatz zurechenbare Aufwand habe sich leicht verringert und zu einem Bruttoergebnis vom Umsatz von über 9,2 Mio. Euro geführt. Dies entspreche laut SRC einem Anstieg von über 14 Prozent. Das Veräußerungsergebnis habe bei nahezu 7,2 Mio. Euro gelegen, womit das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis auf 9,9 Mio. Euro (HJ 2018: 2,9 Mio. Euro) um mehr als das Dreifache geklettert sei. Das EBIT habe 16,6 Mio. Euro (HJ 2018: 2,7 Mio. Euro) erreicht und sei maßgeblich durch das Bewertungsergebnis von über 6,7 Mio. Euro beeinflusst gewesen. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe rund 14 Mio. Euro (HJ 2018: -2,5 Mio. Euro) betragen.

Die Arbeit am Portfolio sei nach Analystenaussage ebenfalls gut vorangeschritten. Dies betreffe beispielsweise den abgeschlossenen Ankauf der 35-Prozent-Anteile der CA Immo an der AVIELEN und den Zukauf eines Hotels in Darmstadt. Außerdem habe sich das Unternehmen für die beiden Hotels in Paris, an denen das Unternehmen jeweils 50 Prozent halte, mit einem Investor auf die Bedingungen für den Verkaufsfall geeinigt. Laut SRC sei ein Verkauf nun sehr wahrscheinlich und könne zu einem Verkaufsgewinn von rund 14 Mio. Euro führen. Aufgrund der Halbjahreszahlen habe das Analystenteam seine Gesamtjahresprognose angehoben. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 2,50 Euro (zuvor: 2,30 Euro) und bestätigen die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.08.2019, 18:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 27.08.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/Warimpex_27August2019.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.