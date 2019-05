Warimpex: Gewinnsprung 2019 erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "ABO Invest":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) den erwarteten Umsatzrückgang erlitten, beim Nettogewinn nach Minderheiten jedoch deutlich über den Schätzungen von SRC gelegen. Die Analysten erhöhen das Kursziel leicht und erneuern ihr positives Votum.

Nach Analystenaussagen sei der Umsatz im Jahr 2018 wegen eines Paketverkaufs von 8 Hotels im Jahr 2017 deutlich unter den Vorjahreswert gesunken. So habe sich das Unternehmen in einem Übergangsjahr befunden und aktuelle Entwicklungsprojekte vorangebracht. Zudem seien selektiv passende Akquisitionen getätigt worden, um wieder an das frühere Umsatzniveau heranzukommen und einen Shift in Richtung Büroimmobilien herbeizuführen. Der Umsatz aus dem Bürobereich habe um 17 Prozent auf 15,5 Mio. Euro (GJ 2017: 13,2 Mio. Euro) zugelegt.

Nach dem bedingt durch den großen Hotelportfolio-Deal Rekordjahr 2017 sei der Nettogewinn nach Minderheiten mit knapp 6 Mio. Euro positiv ausgefallen, während das Analystenteam von SRC ein Minus von 0,9 Mio. Euro erwartet habe. Für 2019 werde neben dem bereits erfolgten Verkauf des Hotels in Tschechien auch der Verkauf der beiden Pariser Euro Disney Hotels angepeilt. Dies könne laut SRC verbunden mit einer guten operativen Performance im Büro- und Hotelgeschäft zu einem Gewinnsprung auf über 20 Mio. Euro führen. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel auf 2,30 Euro (zuvor: 2,20 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.

