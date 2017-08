Warimpex: EBIT vervierfacht

SRC Research bezeichnet die Entwicklung des Projektentwicklers und Spezialisten für Office- und Hotelimmobilien Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG im ersten Halbjahr als gut und hat auf dieser Basis seine Schätzungen wie auch das Kursziel für die Warimpex-Aktie erhöht.

Im ersten Halbjahr habe Warimpex nach Einschätzung von SRC Research gute Zahlen geschrieben und damit den Trend aus dem letzten Jahr fortgesetzt. Insbesondere durch den Verkauf des größten Teils des Hotelportfolios seien stille Reserven gehoben und ein Ergebnisbeitrag im zweiten Quartal von 21,4 Mio. Euro für die Gewinnrechnung realisiert worden. Die Gesellschaft habe dadurch ihr operatives Ergebnis auf EBIT-Basis im ersten Halbjahr von 10 Mio. Euro im Vorjahr auf über 43 Mio. Euro mehr als vervierfachen können. Die Eigenkapitalquote, die am Jahresende 2016 erst bei 12 Prozent gelegen habe, sei deutlich auf über 30 Prozent erhöht worden. Gleichzeitig habe Warimpex die eingenommenen Mittel genutzt, um Schulden zu tilgen und teure Kredite und Anleihen zurückzuzahlen. Allein im ersten Halbjahr seien Kredite im Volumen von knapp 31 Mio. Euro getilgt worden, weitere Tilgungen in Höhe von 27 Mio. Euro seien im Juli erfolgt.

Auch die aktuellen Development-Büroprojekte in den polnischen Sekundärstädten Lodz und Krakau schreiten nach Darstellung von SRC Research planmäßig voran und werden beide im Laufe des kommenden Jahres fertig gestellt, so dass die Firma mit der Erweiterung ihres Büro-Portfolios vorankommen und den Abgang von Umsatz- und Ergebnisbeiträgen aus dem Hotelgeschäft binnen der nächsten 24 Monate zumindest kompensieren können werde. Schaue man auf die Umsätze aus dem Bürobereich, so seien die Mieteinahmen jetzt schon im ersten Halbjahr 2017 um mehr als 50 Prozent von 4,0 Mio. Euro auf 6,1 Mio. Euro angestiegen. Dieser Trend sollte sich laut SRC Research im zweiten Halbjahr verstärken, weil in der Airportcity St. Petersburg das Multifunktionsgebäude Ende Mai an den Mieter übergeben worden sei.

Nach dem von den Analysten als sehr gut beurteilten ersten Halbjahr hat SRC Research seine Gewinnschätzung für das Gesamtjahr 2017 nach oben angepasst. Auch für 2018 und 2019 zeigt sich das Researchhaus etwas optimistischer, weil das Finanzergebnis durch die sinkenden Zinsaufwendungen deutlich besser werden sollte. Auf dieser Basis hat SRC Research sein Kursziel von 1,90 Euro auf 2,00 Euro erhöht und das Rating „Buy“ bestätigt. Auch der Triple NAV der Warimpex-Aktie, der in den ersten sechs Monaten um 12 Prozent auf 2,17 Euro zugelegt habe, signalisiere weiteres Kurspotenzial.

Quelle: Aktien-Global-Researchguide

