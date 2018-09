Warimpex: Attraktive Zukäufe im Portfolio

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research befindet sich die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG in einem Übergangsjahr. Aufgrund eines Paketverkaufs von Hotelimmobilien im Vorjahr habe das Unternehmen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang erlitten. Die Analysten belassen das Kursziel und ihr positives Votum für die Warimpex-Aktie aber unverändert.

Nach Analystenaussage sei das Zahlenwerk zum ersten Halbjahr 2018 im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Aufgrund des Verkaufs von acht Hotels im Vorjahr habe der Umsatz erwartungsgemäß wesentlich unter dem Vorjahr gelegen. Warimpex befinde sich gemäß der Analysten in einem Übergangsjahr, in dem aktuelle Entwicklungsprojekte vorangebracht und zudem selektiv passende Akquisitionen getätigt werden, um wieder an das frühere Umsatzniveau heranzukommen und einen Wechsel in Richtung Büroimmobilien herbeizuführen.

Demnach habe sich der Umsatz aus Hotels auf 6,3 Mio. Euro (HJ 2017: 20,8 Mio. Euro) reduziert. Erfreulicherweise sei der Umsatz aus den Büroimmobilien aber bereits jetzt deutlich um 24 Prozent auf 7,5 Mio. Euro (HJ 2017: 6,1 Mio. Euro) angestiegen. Das Vorsteuerergebnis sei durch einen nicht cash-wirksamen Währungsverlust im russischen Rubel von rund 4,9 Mio. Euro belastet. Im Mai habe das Unternehmen ein attraktives Büroobjekt in Budapest akquiriert, welches jährlich mit rund 0,6 Mio. Euro zu den Mieteinnahmen beitragen werde. Der Kaufpreis sei nicht veröffentlicht worden, jedoch gehe SRC von einer Rendite im Bereich von etwa 7,0 bis 7,5 Prozent aus. Die Analysten bleiben insgesamt bei ihrer positiven Beurteilung, belassen das Kursziel unverändert bei 2,20 Euro und bestätigen ihr Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.08.2018, 19:20 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 31.08.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

