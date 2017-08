Warburg startet Patrizia Immobilien mit 'Buy' - Ziel 20,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Patrizia Immobilien mit "Buy" und einem Kursziel von 20,30 Euro in die Bewertung aufgenommen.Patrizia sei eines der führenden europäischen Branchenunternehmen und bieten Investoren die gesamte Wertschöpfungskette von Übernahmen, Projektentwicklungen und Veräußerungen in fast allen Immobilienanlageklassen, schrieb Analyst Moritz Rieser in einer Studie vom Mittwoch./gl/ajx Datum der Analyse: 30.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.