Warburg senkt Ziel für Zur Rose Group auf 370 Franken - 'Buy'.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose nach vollständigen Jahreszahlen von 390 auf 370 Franken gesenkt, die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie wegen des schwachen Ausblicks seine Schätzungen für die Online-Apotheke. Trotz vieler negativer Nachrichten sei das Kurspotenzial der Aktie aber immer noch überzeugend./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.