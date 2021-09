Warburg senkt Ziel für Aroundtown auf 7,80 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Aroundtown SA



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown zum von 7,90 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe im ersten Halbjahr in einem schwierigen Umfeld operativ solide abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel resultiert aus leicht überarbeiteten Annahmen des Experten./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.