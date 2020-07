Warburg senkt Elmos Semiconductor auf 'Hold' - Ziel 28,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ELMOS Semiconductor":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos Semiconductor nach gutem Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 28,50 Euro belassen.Binnen sieben Handelstagen seien die Aktien ohne fundamentale Nachrichten um 30 Prozent nahe an sein Kursziel gestiegen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts operativ wohl eher schwacher Nachrichten zum zweiten und dritten Quartal sei es nun Zeit für eine Verschnaufpause./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.