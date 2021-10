Warburg hebt Ziel für Deutsche Euroshop auf 22,90 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 18,40 auf 22,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Gegenwind im operativen Geschäft des Einkaufszentren-Betreibers lasse nach und damit erhelle sich dessen Perspektive, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Mieteinnahmen dürften zwar in den kommenden beiden Jahren sinken. Was die Situation bei den Mietverträgen betrifft, sei die Lage aber weniger ernst als gedacht. Dies verleite ihn zu etwas besseren Prognosen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.