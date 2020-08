Warburg belässt Zur Rose Group auf 'Buy' - Ziel 295 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zur Rose Group nach vollständigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 Franken belassen.Die Resultate der Online-Apotheke hätten die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das geringe Umsatzplus im zweiten Quartal lasse vermuten, dass die Schweizer Marktanteile an Konkurrent Shop Apotheke verloren hätten. Zur Rose sollte indes längerfristig zu den größten Profiteuren der Liberalisierung seines wichtigsten Marktes in Deutschland ab 2022 gehören, da das Unternehmen schon jetzt die Weichen dafür stelle, hier der führende Anbieter zu werden./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.