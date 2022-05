Warburg belässt Deutsche Euroshop auf 'Buy' - Ziel 24,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Euroshop nach einer Übernahmeofferte auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,20 Euro belassen. Das Angebot des Investment-Vehikels Hercules BidCo, hinter dem das Family Office der Unternehmerfamilie Otto und der Finanzinvestor Oaktree stehen, ist laut Analyst Andreas Pläsier keine große Überraschung. Denn die Aktie des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerns könne eine attraktive Rendite auf die operative Branchenkennziffer FFO vorweisen, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick erschienen die Erfolgsaussichten der Offerte hoch, welche die Bieter an eine Mindestannahmequote von 50 Prozent geknüpft hätten. So halte Alexander Otto bereits rund 20 Prozent an dem Unternehmen./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.