Warburg Research startet Ceconomy mit 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Ceconomy mit "Hold" und einem Kursziel von 10,60 Euro in die Bewertung aufgenommen.Nach der Aufspaltung der Metro-Gruppe konzentriere sich die Holding von Media-Saturn ausschließlich auf den Handel mit Konsumelektronik in Europa, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Donnerstag. Diese habe sich von einem traditionellen Betreiber von Ladengeschäften zu einem Händler mit mehreren Absatzkanälen gewandelt. Entscheidend für Ceconomy und die Bewertung sei eine Lösung des Disputs mit Media-Saturn Co-Gründer Erich Kellerhals./bek/ajx Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.