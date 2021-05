Warburg Research startet Adva mit 'Buy' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Adva mit "Buy" und einem Kursziel von 15 Euro in die Bewertung aufgenommen.Als einer der letzten verbliebenen Netzwerkausrüster in Europa sollte das Unternehmen von der Nachfrage nach regionalen Angeboten wegen Sicherheitsbedenken bei chinesischen Anbietern profitieren, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie biete eine aussichtsreiche Investitionsmöglichkeit./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.