Warburg Research senkt Zooplus auf Hold - Ziel hoch auf 149 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Zooplus von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 142 auf 149 Euro angehoben.Der Online-Händler für Tierbedarf biete eine starke Wachstumsstory, aber das Margenpotenzial sei kurzfristig begrenzt, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Das Wachstumspotenzial sei zudem weitgehend in den Kurs eingepreist./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.